Atalanta, Percassi: 'C'è stato un cambio di filosofia. Testa della classifica esagerata, salvezza primo obiettivo. (Di venerdì 30 settembre 2022) Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato a margine della scopertura del busto dell'ex presidente Cesare Bortolotti a Zingonia:... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Antonio, presidente dell', ha parlato a marginescopertura del busto dell'ex presidente Cesare Bortolotti a Zingonia:...

sportface2016 : #Atalanta, #Percassi: 'Speriamo di raggiungere rapidamente la quota salvezza' - webecodibergamo : Atalanta, Percassi: «Il primo posto “esagerato”, ma il nostro calcio è interessante» - SmallBlackBlue : RT @Atalanta_BC: Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di Bruno… - raffiaba : RT @Atalanta_BC: Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di Bruno… - Gaetano_Cala : RT @Atalanta_BC: Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di Bruno… -