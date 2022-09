Atalanta-Fiorentina | Italiano recupera un top | “Sarà fondamentale la rifinitura di domani”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Mister Vincenzoha parlato in conferenza stampa in occasione della partita di domenica contro l’capolista. Diversi gli argomenti affrontati, ma ciò che spicca maggiormente è il recupero parziale di Nikola Milenkovic. “La squadra sta bene. Solito lavoro quando mancano i Nazionali. In questi due giorni dobbiamo approfondire anche con loro, abbiamo lavorato bene con il resto del gruppo. Milenkovic sta lavorando in gruppo, ma lo abbiamo gestito per farlo salire di condizione ed èto parzialmente. Vediamo le convocazioni e ladi”.Milenkovic Infine una previsione sul match contro la Dea – “La partitamolto difficile, l’è tra le più in forma, ma sono ...

gianoddi : RT @lbertozzi: Serie A nos canais ESPN e @StarPlusBR! SAB 10h Napoli-Torino ESPN2 13h Inter-Roma Star+ ???? 15h45 Empoli-Milan ESPN4 DOM 7h… - giakka_torino : @AndreCardi Napoli-Torino 1-0 Inter-Roma 1-2 Empoli-Milan 0-1 Lazio-Spezia 3-1 Lecce-Cremonese 2-2 Sampdoria-Monza… - CalcioPillole : Vincenzo #Italiano ha presentato alla stampa il match contro l#Atalanta di domenica pomeriggio. Calcio d'inizio all… - lbertozzi : Serie A nos canais ESPN e @StarPlusBR! SAB 10h Napoli-Torino ESPN2 13h Inter-Roma Star+ ???? 15h45 Empoli-Milan ESPN… - Fiorentinanews : #Brovarone: 'L'#Atalanta ha gente bravissima in società. Mi piacerebbe una nuova interpretazione, con il trequartis… -

... ricalcando anche nel modulo l'di Gasperini, il tecnico serbo non riuscì a far usicre ... Diretta/ Bologna(risultato finale 2 - 1): Arnautovic gol e assist Quello che mancava al ...... in condominio con l'. Contro i granata si va a caccia della quarta vittoria consecutiva in ... in più ce n'è sempre qualcuna che va a disturbare gli equilibri, come successo con la...Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina – Al Gewiss Stadium di Bergamo, domenica 2 ottobre alle 18.00 andrà in scena lo scontro tra Atalanta e Fiorentina. Gli uomini di Italiano sono chiamati a ...L’ottava giornata di campionato prevede una sfida dal sapore d’Europa, domenica 2 ottobre alle 18 si giocherà la sfida tra Atalanta e Fiorentina. I bergamaschi sono ancora imbattuti in Serie A, hanno ...