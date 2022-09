AstroSamantha Cristoforetti dallo spazio ci consiglia di mangiare gli insetti video I nutrizionisti la bocciano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 settembre 2022) Con unche sta facendo molto discutere, AstroSamantah, Samantha, orgoglio italiano come prima donna di sempre al comando della Stazione spaziale europea (Iss), promuove il consumo del cibo che verrà, quello basato sul consumo di. Una strada fortemente raccomandata dalla Fao e dalla stessa Unione europea ma non condivisa da tutti, a cominciare da moltiitaliani fautori della dieta mediterranea. Samanthaa colazione Nelrealizzato in orbita sulla Iss e in collaborazione con la Fao, Samanthatorna a spiegare comee larve vengano consumati da molto tempo in altre culture, e come le loro proprietà nutrienti siano ...