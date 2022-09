Assunzioni da sostegno, graduatorie biennali: c’è l’ok del CSPI al decreto ministeriale (Di venerdì 30 settembre 2022) Via libera da parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione concernente le «Procedure selettive di cui all’articolo 1, commi 18-novies e seguenti, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159». Il provvedimento riguarda l’istituzione di graduatorie biennali, finalizzate all’immissione in ruolo su posto di sostegno di docenti specializzati, cui ricorrere in caso di esaurimento delle altre graduatorie finalizzate all’immissione in ruolo, nel limite dei posti autorizzati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 settembre 2022) Via libera da parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione () sullo schema didel Ministro dell’istruzione concernente le «Procedure selettive di cui all’articolo 1, commi 18-novies e seguenti, del-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159». Il provvedimento riguarda l’istituzione di, finalizzate all’immissione in ruolo su posto didi docenti specializzati, cui ricorrere in caso di esaurimento delle altrefinalizzate all’immissione in ruolo, nel limite dei posti autorizzati. L'articolo .

