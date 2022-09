Assenze docenti e ATA per malattia Covid: stipendio pieno senza decurtazione Brunetta, sono ancora equiparate a ricovero ospedaliero (Di venerdì 30 settembre 2022) Lo scorso 31 marzo è cessato lo stato di emergenza legato al diffondersi del contagio da Sars Covid 2. Tuttavia il personale docente e ATA che dovesse assentarsi per malattia Covid è ancora sottoposto al trattamento previsto dalla legge 24 aprile 2020. La funzione è infatti ancora disponibile al SIDI e utilizzabile dalle segreterie scolastiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 settembre 2022) Lo scorso 31 marzo è cessato lo stato di emergenza legato al diffondersi del contagio da Sars2. Tuttavia il personale docente e ATA che dovesse assentarsi persottoposto al trattamento previsto dalla legge 24 aprile 2020. La funzione è infattidisponibile al SIDI e utilizzabile dalle segreterie scolastiche. L'articolo .

