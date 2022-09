Ascolti tv Gf VIP ieri sera 29 settembre 2022 | quanto ha fatto la quarta puntata?

CorriereCitta : Ascolti tv giovedì 29 settembre 2022: Imma Tataranni 2, GF VIP, Giuseppe Giacobazzi, X Factor, dati Auditel e share… - infoitcultura : Ascolti tv ieri giovedì 29 settembre 2022: share di Imma Tataranni su Rai 1, Grande Fratello Vip su Canale 5-Dati A… - Giasa1993 : Apparte scherzi a parte. Il gf vip sta andando bene in linea con gli ascolti dello scorso anno. Emigratis anche ben… - RaffaeleSanto : Mi spiace per gli ascolti di #Lingo su La7 (addirittura lo 0,8%, anche dopo un miglior traino di Tagadà al 5%). Pur… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 26 settembre 2022, Ungheria-Italia 31.4%, GF Vip 17.8% -

Antonino Spinalbese confessione hot al GF/ "Da quando sono entrato ho un problema con il s*sso" ...e soprattutto non vuole che la storia d'amore possa essere strumentalizzata per fare. ...... leader inper la fascia pomeridiana del weekend. Per quanto riguarda gli ospiti di ... Santiago e Luna Marì, con il papà di quest'ultima che sta vivendo l'esperienza del Grande Fratello. ...Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 On stage – Giuseppe Giacobazzi. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 29 settembre 2022 Di ...Il Grande Fratello Vip è cominciato da appena tre settimane, ma tutta l'attenzione mediatica pare sia concentrata su Ginevra Lamborghini, che da quando ha messo piede in casa si ...