Ascolti Tv Analisi 29 settembre | Imma Tataranni stende i vipponi Del Debbio stacca Formigli e straccia Moreno Boom Vecchi e Panicucci

(Di venerdì 30 settembre 2022)al top: Tg1 ore 20.00 a 5,286 milioni e 27,3%. “Soliti Ignoti” 4,321 milioni e 20,73%. Su Rai1 “Reazione a catena” 4,255 milioni e 26,5% con la seconda parte. Tg5 delle 20.00 a 4,125 milioni e 21%. Altre Mediaset in evidenza: 11,1% nell’intera giornata e 11,23% in prima serata Pochi giorni dopo il voto, la serata di giovedì 29– televisivamente parlando – è stata molto caratterizzata da una doppia sfida. In primis quella delle ammiraglie, fiction contro reality: in prime time Rai1 ha trasmesso un nuovo episodio di, mentre Canale 5 ha schierato l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Sulla politica si sono battute tre reti: una puntata large di Tg2 Post si è confrontata con gli approfondimenti di Rete4 (Dritto e Rovescio) e La7 (Piazzapulita). Nel menù complessivo hanno fatto la loro ...

Cala un poco la fiction con Vanessa Scalera protagonista e guadagna terreno il reality condotto da Alfonso Signorini, ma a vincere è Rai1.