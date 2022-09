Arnautovic | dal sogno estivo al pericolo | la Juventus se lo ritrova da avversario

(Di venerdì 30 settembre 2022) Markoè stato al centro delle vicende di mercato in estate ma rimasto al Bologna è pronto a essere ilnumero uno per la Juve Markoè stato al centro delle vicende di mercato in estate ma rimasto al Bologna è pronto a essere ilnumero uno per la Juve. L’attaccante austriaco è stato cercato anche dai bianconeri per essere il vice Vlahovic, ma lui ha scelto di restare per essere protagonista con il Bologna. L’inizio di stagione promette bene e ora è lui ilnumero uno per la squadra di Allegri. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TurboChiello : @c_h_i_l_y_ @JUVEN_TV @MarioCassini @EnricoTurcato Metto la foto perché ho visto tanta gente parlare di un’Italia “… -

... Arek è uno degli juventini più in forma, senza contare che si ritroverà di fronte quell'... RIECCO SZCZESNY In porta riecco Tek Szczesny , assente31 agosto (Juventus - Spezia 2 - 0) ma ...Non solo: piazzato al centro della linea a tre disegnatact Mancini, ha anche impostato il ... A guidarlo ci sarà, ovvero uno degli attaccanti corteggiati in estate dalla Juve (come ...Marko Arnautovic rischia di essere il pericolo numero uno per la Juventus nel match di campionato che i bianconeri giocheranno domenica sera allo Stadium contro il Bologna: come riportato ...Dal sito della Lega Serie A: Marko Arnautovic, autore di sei delle sette reti del Bologna in questo campionato, può diventare il secondo giocatore negli ...