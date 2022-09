Area B Milano - In Regione spunta una mozione per sospendere i nuovi divieti (Di venerdì 30 settembre 2022) In Regione arriva una mozione che prova a convincere il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a rimandare i nuovi divieti all'ingresso nell'Area B del capoluogo meneghino. A conferma di quanto preannunciato negli scorsi giorni, la Lega ha presentato un'istanza per la sospensione del provvedimento di estensione delle limitazioni a ulteriori categorie di automobili. In particolare, il Consiglio Regionale della Lombardia, nella seduta in programma per martedì 4 ottobre, esaminerà una mozione dal titolo Richiesta di sospensione del divieto di accesso nell'Area B del Comune di Milano delle auto diesel Euro 5 e rinvio delle limitazioni per i diesel Euro 4. I firmatari. La mozione è stata presentata da 29 dei 32 rappresentanti ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 settembre 2022) Inarriva unache prova a convincere il sindaco di, Giuseppe Sala, a rimandare iall'ingresso nell'B del capoluogo meneghino. A conferma di quanto preannunciato negli scorsi giorni, la Lega ha presentato un'istanza per la sospensione del provvedimento di estensione delle limitazioni a ulteriori categorie di automobili. In particolare, il Consiglio Regionale della Lombardia, nella seduta in programma per martedì 4 ottobre, esaminerà unadal titolo Richiesta di sospensione del divieto di accesso nell'B del Comune didelle auto diesel Euro 5 e rinvio delle limitazioni per i diesel Euro 4. I firmatari. Laè stata presentata da 29 dei 32 rappresentanti ...

PokemonIT : I Pokémon prendono d’assalto la @Rinascente a Milano! ?? ?? Visita l’area Air Snake del grande magazzino dove trove… - Ecodallecitta : #Milano, il 1° ottobre entrano in vigore le nuove regole di ingresso in #AreaB e #AreaC - InfinityLu75 : Polemiche su Area B. Che poi girare in auto a Milano è da imbecilli. Li vedo in coda per ore a strombazzare, a min… - pleccese : Parte l’Area B di Milano: stop ai veicoli più inquinanti. Multe fino a 658 euro ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Parte l’Area B di Milano: stop ai veicoli più inquinanti. Multe fino a 658 euro ??Leggi di più su… -