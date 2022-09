Archie, rivelato il cast della serie biografica su Cary Grant (Di venerdì 30 settembre 2022) Il cast della serie biografica su Cary Grant, Archie, è stato annunciato svelando i nomi degli attori coinvolti accanto a Jason Isaacs. E' stato annunciato il cast della serie biografica di ITVX e BritBox International su Cary Grant, Archie. A interpretare l'icons di Hollywood, come già annunciato in precedenza, sarà l'attore Jason Isaacs. La serie di Jeff Pope, annunciata ad agosto, vedrà nel cast, accanto a Jason Isaacs, che presterà il suo volto proprio a Cary Grant, Laura Aikman (Gavin and Stacey) nel ruolo dell'ex moglie di Grant, Dyan Cannon. Harriet Walter ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilsu, è stato annunciato svelando i nomi degli attori coinvolti accanto a Jason Isaacs. E' stato annunciato ildi ITVX e BritBox International su. A interpretare l'icons di Hollywood, come già annunciato in precedenza, sarà l'attore Jason Isaacs. Ladi Jeff Pope, annunciata ad agosto, vedrà nel, accanto a Jason Isaacs, che presterà il suo volto proprio a, Laura Aikman (Gavin and Stacey) nel ruolo dell'ex moglie di, Dyan Cannon. Harriet Walter ...

VanityFairIt : In occasione di un’intervista a The Cut la duchessa di Sussex ha rivelato come sta educando il primogenito, con il… -