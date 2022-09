Anzio | ultimo giorno per le iscrizioni online al servizio refezione scolastica

(Di venerdì 30 settembre 2022)– Dallo scorso 20 luglio il portale Key Ref è attivo ed aggiornato per consentire alle famiglie di iscrivere, per la prima volta, oppure per confermare leper l’anno 2022/2023 ai servizi di trasporto e, gli alunni che frequentano le scuole del territorio comunale. Si richiede alle famiglie di provvedere tempestivamente alleper i due servizi, entro oggi, venerdì 30 settembre 2022. Le modalità di iscrizione sono illustrate sul Portale Key Ref e richiedono pochi semplici passaggi collegandosi al link sotto riportato: https://keyrefportal.opendoor.it Come da Regolamento del, si ricorda che laè una domanda ...

News_24it : ANZIO – L'uomo, un 33enne di origine algerina, ha tentato un furto presso uno stabilimento sul lungomare, cercando… -

Sabato 1 ottobre alle ore 18:30, dopo il successo della scorsa settimana nella quarta edizione del 'Trofeo Ethos' , l'Basket Club riceverà, al palazzetto delle 'Quattro Casette' , la Virtus Valmontone nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato maschile di Serie C Gold (la squadra del nostro ...Morassut già assessore all'Urbanistica per il Comune di Roma, deputato e, da, ... Ardea,, Lanuvio, Velletri e Nettuno (ovvero nel collegio Lazio 8) a vincere è stato il vicepresidente e ... Basket, sabato 1 ottobre l'Anzio ospita la Virtus Valmontone nell'ultimo test precampionato - Sport Anzio – Dalle ore 10 del prossimo 1° ottobre, in piazza Pia e in Piazza Garibaldi ad Anzio, la Polizia di Stato incontrerà i cittadini del litorale e non solo. L’evento vedrà come protagoniste le vari ...Anzio, meteo per Venerdì 30 Settembre 2022. Giornata caratterizzata da fenomeni a carattere di rovescio o temporale, temperatura minima di 18°C e massima di 22°C ...