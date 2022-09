Anziano di 90 anni si ferisce mentre pulisce la sua pistola (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAlvignano (Ce) – mentre stava pulendo la sua pistola ha accidentalmente esploso un colpo ferendosi ad una mano e alla gamba sinistra. Protagonista della disavventura è stato un Anziano di 90 anni. Il fatto è accaduto in una privata abitazione di Alvignano (Caserta). L’Anziano è stato soccorso dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese insieme al personale medico del servizio 118. il 90enne è stato trasportato presso l’ospedale civile di Piedimonte Matese per ulteriori accertamenti. L’arma, un revolver apparentemente prodotto agli inizi del ‘900, è stata sottoposta a sequestro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAlvignano (Ce) –stava pulendo la suaha accidentalmente esploso un colpo ferendosi ad una mano e alla gamba sinistra. Protagonista della disavventura è stato undi 90. Il fatto è accaduto in una privata abitazione di Alvignano (Caserta). L’è stato soccorso dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese insieme al personale medico del servizio 118. il 90enne è stato trasportato presso l’ospedale civile di Piedimonte Matese per ulteriori accertamenti. L’arma, un revolver apparentemente prodotto agli inizi del ‘900, è stata sottoposta a sequestro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

