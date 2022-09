Antonino Spadaccino da Amici a Tale e Quale | “Maria De Filippi sempre disponibile”

(Di venerdì 30 settembre 2022)daShow: il cantante passa da Canale 5 a Rai1, dove da stasera sarà tra i protagonisti della nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti. Nonostante il passaggio alla concorrenza,è rimasto in buoni rapporti conDee ricordacon grande piacere i momenti trascorsi nella scuola di, un programma che continua ad allevarenti in grado di imporsi nel mondo della musica. Tra gli ultimi emersi da, il vincitore della scorsa edizione Luigi Strangis.adad ...

realityita : Il cast di #taleequaleshow : Andra Dianetti Samira Lui Claudio Lauretta Valeria Marini Gilles rocca Rosalinda Cann… - Ilaria89152674 : RT @Baccotvnews: ??Stasera torna #Taleequaleshow con Carlo Conti. Il cast: Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini,… - PurpleVivix : RT @Baccotvnews: ??Stasera torna #Taleequaleshow con Carlo Conti. Il cast: Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini,… - Baccotvnews : ??Stasera torna #Taleequaleshow con Carlo Conti. Il cast: Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria M… - hosotaka : Antonino Spadaccino - Ali Nere -

Novella 2000

... Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca,e Francesco Paolantoni . Quest'ultimo ...D'altro canto, il roster maschile comprenderà Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Andrea Dianetti ,e Francesco Paolantoni . Quest'ultimo potrà contare sull'esperienza nello show di ... Chi è Antonino Spadaccino Età, vita privata e Instagram Antonino Spadaccino è tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione di Tale e Quale Show. Intervistato da Superguidatv, il cantante ha parlato della sua partecipazione al talent show di Rai condott ...Per la prima serata in tv, venerdì 30 settembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti. Saranno 12 i concorrenti che si dovranno cimenta ...