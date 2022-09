Antonella Palmisano operata a Bologna: “Penso già alle Olimpiadi di Parigi” (Di venerdì 30 settembre 2022) Bologna – Intervento chirurgico per la campionessa olimpica della 20 km di marcia Antonella Palmisano, operata nella mattina di ieri all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. “L’atleta è stata sottoposta in data odierna a intervento di rimozione di setto fibroso inglobante il nervo sciatico nello spazio gluteo profondo dell’anca sinistra – informa il medico federale, dott. Andrea Billi – l’equipe chirurgica diretta dal dottor Dante Dallari ha espresso parere positivo sull’andamento dell’intervento. L’atleta dovrà osservare un periodo di riposo di una settimana, per poi iniziare la riabilitazione. I tempi di recupero verranno valutati successivamente”. Foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo L’operazione era finalizzata a risolvere in maniera definitiva i problemi fisici che hanno fortemente ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 30 settembre 2022)– Intervento chirurgico per la campionessa olimpica della 20 km di marcianella mattina di ieri all’Istituto Ortopedico Rizzoli di. “L’atleta è stata sottoposta in data odierna a intervento di rimozione di setto fibroso inglobante il nervo sciatico nello spazio gluteo profondo dell’anca sinistra – informa il medico federale, dott. Andrea Billi – l’equipe chirurgica diretta dal dottor Dante Dallari ha espresso parere positivo sull’andamento dell’intervento. L’atleta dovrà osservare un periodo di riposo di una settimana, per poi iniziare la riabilitazione. I tempi di recupero verranno valutati successivamente”. Foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo L’operazione era finalizzata a risolvere in maniera definitiva i problemi fisici che hanno fortemente ...

zizionice : RT @OA_Sport: Le parole dell'azzurra dopo l'intervento - OA_Sport : Le parole dell'azzurra dopo l'intervento - Queenatletica : Antonella Palmisano si è finalmente operata per risolvere il problema che l'ha costretta a saltare la stagione: ora… - stranifattinews : Intervento chirurgico per Antonella Palmisano. La marciatrice campionessa olimpica guarda già ai Mondiali - giulia4880 : RT @atleticaitalia: ?? ??????????????????, ???? ????????????????????! Intervento all’anca sinistra per la campionessa olimpica della 20 km Antonella Palmisano… -