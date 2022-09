Ansia e depressione | da ottobre | il progetto di psicoterapia gratuita Vivere meglio rivolto a 10mila persone

(Di venerdì 30 settembre 2022) L'obiettivo è di raggiungeresopra i 16 anni attraverso la consulenza psicologicadi mille professionisti. L'iniziativa promossa dall'Enpap, l'Ente di previdenza e assistenza per gli psicologi, partirà dall'1ed è un significativo aiuto in più per i circa 6 milioni di italiani soffrono di disturbi depressivi o ansiosi. Tutto quello che c'è da sapere

È un bando che offre 1000 borse lavoro di 5000 euro che finanziano la partecipazione ad un progetto per interventi psicologici per disturbi mentali di. Interventi basati su ...... a causa dell'emergenza pandemica e della correlata crisi socio - economica, hanno sviluppato condizioni di, stress e fragilità psicologica. Le domande sul sito dell'Inps, partite ... Ansia e depressione in aumento: al via un progetto per l'accesso gratuito alle terapie psicologiche Con queste persone verranno avviati percorsi terapeutici per il trattamento dei disturbi in particolare di ansia e depressione. La pandemia, certo. Ma anche le incertezze economiche, il contesto di ...Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nel mondo. I cardiologi affermano che il benessere emotivo e l'inquinamento ambientale sono ...