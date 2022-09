Annessioni Russia, il discorso di Putin: "Popolo ha scelto" (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) - "Il Popolo ha scelto e la scelta del Popolo è definitiva". Il presidente russo Vladimir Putin si esprime così nel discorso per sancire l'annessione alla Russia delle regioni dell'Ucraina in cui, la scorsa settimana, sono stati organizzati i referendum "Gli abitanti delle 4 regioni" - Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk - "diventano nostri cittadini". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) - "Ilhae la scelta delè definitiva". Il presidente russo Vladimirsi esprime così nelper sancire l'annessione alladelle regioni dell'Ucraina in cui, la scorsa settimana, sono stati organizzati i referendum "Gli abitanti delle 4 regioni" - Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk - "diventano nostri cittadini".

Adnkronos : #Ucraina, la #Russia riconosce le regioni occupate di Kherson e Zaporizhzhia come 'indipendenti': il presupposto pe… - romolo_medicis : Nel discorso dove annuncia le annessioni delle regioni Ucraine liberate dai Nazisti, Putin apre la porta per una ne… - fisco24_info : Ucraina: Gb 'non riconoscerà mai' annessioni Russia: Premier Truss, Putin usa la forza bruta per modificare i confi… - mikireush87 : @CCKKI Se la Russia avesse vinto sarebbe finita con la decapitazione del governo locale e nomina di un favorito di… - MatMaz72 : Ucraina live, Putin: 'Occidente vuole bagno di sangue'. Mosca ufficializza le annessioni -