Adnkronos : #Ucraina, la #Russia riconosce le regioni occupate di Kherson e Zaporizhzhia come 'indipendenti': il presupposto pe… - Kapparar1 : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina, Peskov: 'Attacchi a territori annessi sono attacco alla Russia' - telodogratis : Annessioni Russia, il discorso di Putin: “Difenderemo le nostre terre” - Deiana_Luca9 : RT @Adnkronos: ?? Annessioni #Russia, il discorso di #Putin: 'Popolo ha scelto'. 'Gli abitanti delle 4 regioni' - Kherson, Zaporizhzhia, Don… - Adnkronos : ?? Annessioni #Russia, il discorso di #Putin: 'Popolo ha scelto'. 'Gli abitanti delle 4 regioni' - Kherson, Zaporizh… -

Voterà su una risoluzione, proposta da Stati Uniti e Albania, in cui si condanna laper i suoi 'cosiddetti referendum illegali' svolti in quattro regioni ucraine e li si dichiara 'nulli'. Il ......pronto alla sala Georgievsky al Gran Palazzo del Cremlino per la firma dell'annessione alla... con la macchina di propaganda russa che si aspetta un bagno di folla a sostegno delle...(Adnkronos) - "Ci sono 4 nuove regioni della Russia. Il popolo ha scelto e la scelta del popolo ... Donetsk e Luhansk - "diventano nostri cittadini". Le annessioni, dice Putin, rappresentano "la ...(Adnkronos) – “Ci sono 4 nuove regioni della Russia. Il popolo ha scelto e la scelta del popolo è definitiva”. Il presidente russo Vladimir Putin si esprime così nel discorso per sancire l’annessione ...