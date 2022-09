Annessioni Russia | il discorso di Putin | “Difenderemo le nostre terre”

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ci sono 4 nuove regioni della. Il popolo ha scelto e la scelta del popolo è definitiva”. Il presidente russo Vladimirsi esprime così nelper sancire l’annessione alladelle regioni dell’Ucraina in cui, la scorsa settimana, sono stati organizzati i referendum “Gli abitanti delle 4 regioni” – Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk – “diventano nostri cittadini”. Le, dice, rappresentano “la volontà di milioni di persone” che hanno esercitato “un diritto integrale”. “Kiev rispetti la volontà popolare, noile nuovecon tutte leforze, faremo qualsiasi cosa per garantire la sicurezza del popolo”, aggiunge, inviando un messaggio al presidente ucraino ...

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Guerra in Ucraina, cosa prevede la dottrina nucleare della Russia L'annessione di quattro regioni dell'Ucraina da parte di Mosca con la macchina di propaganda russa che si aspetta un bagno di folla a sostegno delle annessioni, come avevano già anticipato gli alti funzionari russi, ora le 4 regioni sono parte della Russia. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: "L'intero territorio della Repubblica Popolare di Donetsk verrà liberato entro i confini del 2014"