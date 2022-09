Annessioni Russia | il discorso di Putin | Difenderemo le nostre terre

Adnkronos : #Ucraina, la #Russia riconosce le regioni occupate di Kherson e Zaporizhzhia come 'indipendenti': il presupposto pe… - mariellatp01 : RT @Adnkronos: ?? Annessioni #Russia, il discorso di #Putin: 'Popolo ha scelto'. 'Gli abitanti delle 4 regioni' - Kherson, Zaporizhzhia, Don… - BinaryOptionEU : RT '?? Annessioni #Russia, il discorso di #Putin: 'Popolo ha scelto'. 'Gli abitanti delle 4 regioni' - Kherson, Zapo… - SergeyManaraMMA : Grande discorso di un grande statista, aprite le orecchie marionette degli USA..!! ???????? - albc_be : Tutti i 27 membri del Consiglio Europeo hanno formalmente respinto l’annessioni della Russia delle regioni ucraine. -

... Referendum maschera tentativo di accaparramento terre" L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina, Bridget Brink, ha ribadito il no degli Stati Uniti allepianificate della, ...Leggi anche Ucraina, Peskov: "Attacchi a territori annessi saranno alla" Le, dice Putin, rappresentano "la volontà di milioni di persone" che hanno esercitato "un diritto integrale".Le annessioni, dice il presidente nel discorso seguito dalla ... "Oramai l'Unione sovietica non esiste più, e al passato non si torna e non serve alla Russia. Non è a questo a cui aspiriamo", spiega."Il popolo ha fatto una scelta netta". Il presidente russo Vladimir Putin ha commentato così i risultati dei referendum sull'annessione alla Russia dei ...