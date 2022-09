Anche la Norvegia pronta a chiudere i confini con la Russia (Di venerdì 30 settembre 2022) La Norvegia sta rafforzando i controlli al confine con la Russia: «Se necessario, chiuderemo rapidamente il confine». Ad affermarlo è la ministra della Giustizia, Emilie Enger Mehl, che in una nota avverte che alcuni «cambiamenti possono arrivare con un preavviso breve». Il governo di Oslo si starebbe muovendo, quindi, verso la direzione già intrapresa dalla vicina Finlandia per poter controllare e limitare gli arrivi dalla Russia. Oltre alla mobilitazione parziale voluta da Vladimir Putin per poter continuare la guerra in Ucraina, ora a muovere le persone ci sono Anche gli avvertimenti inviati da Stati Uniti, Bulgaria e Polonia che hanno chiesto ai propri cittadini di lasciare il Paese per evitare che vengano arruolati. «Un possibile divieto di viaggio per i cittadini russi aumentano il rischio di ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Lasta rafforzando i controlli al confine con la: «Se necessario,mo rapidamente il confine». Ad affermarlo è la ministra della Giustizia, Emilie Enger Mehl, che in una nota avverte che alcuni «cambiamenti possono arrivare con un preavviso breve». Il governo di Oslo si starebbe muovendo, quindi, verso la direzione già intrapresa dalla vicina Finlandia per poter controllare e limitare gli arrivi dalla. Oltre alla mobilitazione parziale voluta da Vladimir Putin per poter continuare la guerra in Ucraina, ora a muovere le persone ci sonogli avvertimenti inviati da Stati Uniti, Bulgaria e Polonia che hanno chiesto ai propri cittadini di lasciare il Paese per evitare che vengano arruolati. «Un possibile divieto di viaggio per i cittadini russi aumentano il rischio di ...

