Amy Winehouse | i produttori James Bond ricordano il triste incontro con la cantante

(Di venerdì 30 settembre 2022) Idella saga di, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, hanno ricordato ilcon Amyper realizzare una canzone mai portatata a termine. Interrogati sulle loro preferenze riguardo alle canzoni di, idella saga hanno ricordato anche ilcon Amy, che avrebbe dovuto comporre e interpretare il brano per Quantum of Solace. A ottobre tutti e 25 i film della saga disaranno disponibili su Prime Video per un tempo limitato. Insieme ai film, il 5 ottobre arriverà anche il documentario The Sound of 007, che racconta la storia della musica di ...

Intheskyatnight : RT @JamesLucasIT: Voglio solo che la gente ascoltando la mia voce dimentichi i propri problemi per 5 minuti. Amy Jade Winehouse (14 settem… - Intheskyatnight : RT @JamesLucasIT: Sono passati 11 anni dalla morte di Amy Winehouse. Mi sembra impossibile. - BALBOMariella : RT @JamesLucasIT: Sono passati 11 anni dalla morte di Amy Winehouse. Mi sembra impossibile. - MarcoCiorba : RT @JamesLucasIT: Sono passati 11 anni dalla morte di Amy Winehouse. Mi sembra impossibile. - NataliniPaolo : #XF2022 mina fatta male stile amy Winehouse nelle intenzioni, in ogni caso #xfactor2022 #XFactor -

Vanity Fair Italia

Interrogati sulle loro preferenze riguardo alle canzoni di James Bond , i produttori della saga hanno ricordato anche il triste incontro con, che avrebbe dovuto comporre e interpretare il brano per Quantum of Solace. A ottobre tutti e 25 i film della saga di James Bond saranno disponibili su Prime Video per un tempo limitato.... accompagnate dalla chitarra di Luca Pasqua: otto canzoni cult di grandissime artiste " da Aretha Franklin a, da Mina a Elisa " e ciò che ci raccontano. La giornata di sabato 1 ottobre ... Amy Winehouse, un beauty look che lascia il segno e più che mai attuale I produttori della saga di James Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, hanno ricordato il triste incontro con Amy Winehouse per realizzare una canzone mai portatata a termine. Interrogati sulle ...La genesi di “Back To Black”, il secondo album di Amy Winehouse: la racconta “Classic Albums”, in onda mercoledì 28 settembre alle 22.35 su Rai 5. Pubblicato nel 2006 e prodotto da Mark Ronson, “Back ...