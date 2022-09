Amici, anticipazioni: arriva Achille Lauro, momenti forti durante il talent show di Maria De Filippi (Di venerdì 30 settembre 2022) Il 2 Ottobre andrà in onda la terza puntata del talent show condotto da Maria de Filippi. Finalmente, gli studenti di Maria iniziano a comprendere le dinamiche del gioco e il programma entra nel vivo. Nel pomeriggio inoltre sono previsti, secondo le anticipazioni, grandi ospiti pronti ad allietare la giornata tra questi ci sono Achille Lauro e Anbeta che daranno ai giovani il destro per andare avanti. Presenti anche i Pinguini Tattici nucleari che presenteranno in diretta il loro nuovo singolo cantandolo insieme ai ragazzi. Le squadre Anche se ancora siamo solo alla terza puntata, una divisione in squadre è stata necessaria per poter assegnare i ragazzi ali loro insegnanti e iniziare così un percorso formativo. La Celentano è stata riconfermata ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 settembre 2022) Il 2 Ottobre andrà in onda la terza puntata delcondotto dade. Finalmente, gli studenti diiniziano a comprendere le dinamiche del gioco e il programma entra nel vivo. Nel pomeriggio inoltre sono previsti, secondo le, grandi ospiti pronti ad allietare la giornata tra questi ci sonoe Anbeta che daranno ai giovani il destro per andare avanti. Presenti anche i Pinguini Tattici nucleari che presenteranno in diretta il loro nuovo singolo cantandolo insieme ai ragazzi. Le squadre Anche se ancora siamo solo alla terza puntata, una divisione in squadre è stata necessaria per poter assegnare i ragazzi ali loro insegnanti e iniziare così un percorso formativo. La Celentano è stata riconfermata ...

