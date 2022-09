Ambra Angiolini: “Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex…” (Di venerdì 30 settembre 2022) Un concorrente di X-Factor ha confidato ad Ambra Angiolini, 45 anni, nuova giudice del programma insieme a Rkomi e Dargen D’Amico, che ha un grande debole per lei: l’attrice e conduttrice ha risposto con molta auto ironia. Nel corso della terza puntata uno dei concorrenti si è infatti presentato sul palco con un pezzo inedito, precisando subito di avere un debole per Ambra Angiolini, che ha nominato più volte anche durante l’esibizione. L’esibizione non ha convinto i giudici. “Sappiamo che invece l’unico parere che ti interessa è quello di Ambra“, ha aggiunto però Dargen D’Amico. “Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente“, ha scherzato ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 30 settembre 2022) Un concorrente di X-Factor ha confidato ad, 45 anni, nuova giudice del programma insieme a Rkomi e Dargen D’Amico, che ha un grande debole per lei: l’attrice e conduttrice ha risposto con molta auto ironia. Nel corso della terza puntata uno dei concorrenti si è infatti presentato sul palco con un pezzo inedito, precisando subito di avere un debole per, che ha nominato più volte anche durante l’esibizione. L’esibizione non ha convinto i giudici. “Sappiamo che invece l’unico parere che ti interessa è quello di“, ha aggiunto però Dargen D’Amico. “Se non12diex, tu saresti il prossimo sicuramente“, ha scherzato ...

tempoweb : #XFactor, clamorosa #Ambra Angiolini. Bordata ad #Allegri: 'Dopo 12 mesi...' #3settembre #iltempoquotidiano… - ZonaBianconeri : RT @dariodigennaro: Ambra #Angiolini punge Massimiliano #Allegri dalle scene di #XFactor La conduttrice è salita sul palco e, rivolta a un… - tvblogit : Ambra Angiolini e la battuta sull’ex Allegri alle auditions di X Factor 2022 - giuIsz : RT @unfair_play: Ambra Angiolini ha dichiarato di aver fatto 12 mesi di psicoterapia per colpa di Allegri. Non pensavo fosse juventina. #A… - durilasbrizza : RT @unfair_play: Ambra Angiolini ha dichiarato di aver fatto 12 mesi di psicoterapia per colpa di Allegri. Non pensavo fosse juventina. #A… -