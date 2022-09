(Di venerdì 30 settembre 2022) "Non c'è contraddizione con l'Europa, con gli sforzi comuni contro ile continuiamo a voler lavorare sul piano della solidarietà. Abbiamo però deciso di mettere in campo un'azione ...

Lo dice, parlando con l'ANSA, l'ambasciatorea Roma Viktor Elbling, rassicurando Roma e le altre capitali sul piano annunciato ieri dal governo Scholz per contenere l'impatto del caro - gas. .'Per le sue caratteristiche il mercatoè una realtà di sviluppo estremamente importante per ... 'Nel contesto di una fiera importante comeinvitiamo gli utilizzatori a scoprire la ricca ... Amb. tedesco, 'sul caro-energia restiamo solidali con l'Ue' - Ultima Ora "Non c'è contraddizione con l'Europa, con gli sforzi comuni contro il caro-energia e continuiamo a voler lavorare sul piano della solidarietà. (ANSA) ...