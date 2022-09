Altra tegola per Chiesa | il dramma senza fine dell’esterno | nuovi problemi

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 30 settembre 2022) Federicoè uno dei giocatori più amati nella rosa della Juve, ma il suo infortunio continua sempre e comunque a creare. Quando un giocatore riesce a vincere un titolo importante come l’europeo è normale che diventi immediatamente uno dei pupilli della tifoseria, con Federicoche però sta vivendo un periodo davvero molto complicato con un grave infortunio che non vuole passare. LaPresseNon ci sono assolutamente dubbi sul fatto che la Juventus nel momento in cui ha potuto acquistare un campione come Federicoha alzato estremamente il livello della sua rosa. L’ex esterno della Fiorentina ha saputo essere considerato come uno dei migliori a livello internazionale, soprattutto grazie alla sua meravigliosa esperienza con la maglia dell’Italia all’Europeo del 2021. Ovviamente al termine della ...