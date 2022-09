Alternanza scuola/lavoro, anche gli associati di ANACI Bergamo saranno parte attiva dell’anno scolastico 2022-2023 (Di venerdì 30 settembre 2022) Per la prima volta nella sua storia, ANACI Bergamo con i propri associati interviene nel programma di Alternanza scuola/lavoro dell’istituto scolastico Guido Galli per l’anno scolastico 2022/2023. Siamo entusiasti della nutrita disponibilità dimostrata degli amministratori di condominio iscritti ANACI che si sono detti sin da subito adoperati ad accogliere nei propri studi, dislocati sia in città che in provincia, gli alunni del programma di Alternanza scuola/lavoro. Si è già tenuto in sede un incontro tra gli amministratori di condominio e la rappresentante dell’istituto scolastico per definire un elenco di studi di amministrazione ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 settembre 2022) Per la prima volta nella sua storia,con i propriinterviene nel programma didell’istitutoGuido Galli per l’anno. Siamo entusiasti della nutrita disponibilità dimostrata degli amministratori di condominio iscrittiche si sono detti sin da subito adoperati ad accogliere nei propri studi, dislocati sia in città che in provincia, gli alunni del programma di. Si è già tenuto in sede un incontro tra gli amministratori di condominio e la rappresentante dell’istitutoper definire un elenco di studi di amministrazione ...

Agenzia_Ansa : Per protestare contro la vittoria del centrodestra alle elezioni, gli studenti del liceo Manzoni di Milano hanno oc… - AxSrm : @Leftfordummies @beatricebaston1 @vanabeau @CollotMarta Due tre settimane di alternanza scuola lavoro in 5 anni fan… - sonoViolet : RT @inartested: @Emanuele676 Giuseppe Lenoci, morto a febbraio 2022 in alternanza scuola lavoro Lorenzo Parrelli morto a maggio 2022 in alt… - deanpe60 : @PiazzapulitaLA7 ...vorrei dire ai ragazzi : come mai non prendete in considerazione il #M5S ed il Presidente… - beibba76 : Quindi niente alternanza scuola-lavoro, perché 3 sono morti in condizioni di non sicurezza? Il vantaggio che dà nel… -