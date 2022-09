Alluvione Marche, sciacalli senza pietà: si fingono volontari e rubano mobili e auto. Persino una collezione di trenini (Di venerdì 30 settembre 2022) Il sindaco di Senigallia lancia l'allarme: "Fare attenzione alle persone che chiedono di entrare in casa per verificare i danni. Vanno segnalate alle forze dell'ordine" Leggi su repubblica (Di venerdì 30 settembre 2022) Il sindaco di Senigallia lancia l'allarme: "Fare attenzione alle persone che chiedono di entrare in casa per verificare i danni. Vanno segnalate alle forze dell'ordine"

_Carabinieri_ : Sassoferrato (AN): padre, madre e figlia hanno voluto incontrare e ringraziare i #Carabinieri che gli avevano salva… - repubblica : Alluvione Marche, sciacalli senza pietà: si fingono volontari e rubano mobili e auto. Persino una collezione di tre… - Agenzia_Ansa : FLASH | Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'al… - LucaPiermartiri : @cgil_marche @cislmarche @uilmarche Fondo di #solidarietà per aiutare chi è stato colpito dall' #alluvione. La racc… - AuserNazionale : In aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione, Auser Nazionale e Auser Marche hanno deciso di promuovere la camp… -