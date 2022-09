Allegri cambia volto alla Juventus: ribaltate le gerarchie (Di venerdì 30 settembre 2022) In vista della delicatissima sfida con il Bologna, Massimiliano Allegri studia le alternative per la sua Juventus e potrebbe sorprendere. Tra le partite più interessanti dell’8° turno di Serie A spicca senza alcun dubbio Juventus–Bologna. Dopo un inizio di stagione da incubo, infatti, la Vecchia Signora deve scrollarsi di dosso le tante critiche – ultima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 settembre 2022) In vista della delicatissima sfida con il Bologna, Massimilianostudia le alternative per la suae potrebbe sorprendere. Tra le partite più interessanti dell’8° turno di Serie A spicca senza alcun dubbio–Bologna. Dopo un inizio di stagione da incubo, infatti, la Vecchia Signora deve scrollarsi di dosso le tante critiche – ultima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

