Today.it

... le mire del presidente Ilhamsono esclusivamente territoriali o sta eseguendo per così dire gli ordini di Erdogan "Per saperlo bisognerebbe essere nella mente die di Erdogan;...conosce la realtà sul campo non esita più a considerare la completa scomparsa dello stato ... Sus e Aghavno " i territori limitrofi sono stati trasformati, dal regime draconiano degli, in ... Aliyev, chi è il dittatore azero (alleato dell'Italia) reso più forte dalla guerra in Ucraina President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has sent a congratulatory letter to President of the Socialist Republic of Vietnam Nguyen Xuan Phuc on the occasion of the 30th anniversary of the ...The foundation of the friendly and cooperative relations between Azerbaijan and Vietnam was laid by the national leader of our people Heydar Aliyev and Vietnam's great son Ho Chi Minh back in the last ...