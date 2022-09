Alessia Marcuzzi | la mamma è bellissima come la figlia | eccola

Leggi su formatonews

(Di venerdì 30 settembre 2022) Avete mai visto ladi? Da non credere, oltre ad essere la sua fotocopia è, propriosua. Vediamo nel dettaglio chi è sua madre e cosa fa nella vita.è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico a casa. Purtroppo, recentemente ha deciso di lasciare il mondo della conduzione per dedicarsi alla sua famiglia. La showgirl ha spesso parlato del bellissimo rapporto con sua madre Antonia, ma l’avete mai vista? Da non credere, è la sua fotocopia.insieme alla suae sua madre Antonia Donatelli sono molto legate, le due ...