Al via a Roma la Festa del volontariato di Monte Sacro (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – È giunta alla IX edizione la Festa del volontariato di Monte Sacro, a Roma. Una maniFestazione sociale, culturale e di svago, articolata in tre giorni, da oggi a domenica 2 ottobre. Quest’anno si ricorderanno due occasioni centenarie: la nascita di don Luigi Giussani, l’iniziatore di Comunione e Liberazione, e la realizzazione di una realtà urbanistica tra le più interessanti della Capitale, la “Città Giardino” del quartiere di Monte Sacro, luogo dal quale salì alla fama, nel IV secolo a.C., l’apologo di Menenio Agrippa. I gruppi del volontariato hanno ideato la maniFestazione – conferenze, occasioni musicali, presentazioni di libri, mostre – come “incontro” popolare, tra le 9,30 e le 22,30, per vivere ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – È giunta alla IX edizione ladeldi, a. Una manizione sociale, culturale e di svago, articolata in tre giorni, da oggi a domenica 2 ottobre. Quest’anno si ricorderanno due occasioni centenarie: la nascita di don Luigi Giussani, l’iniziatore di Comunione e Liberazione, e la realizzazione di una realtà urbanistica tra le più interessanti della Capitale, la “Città Giardino” del quartiere di, luogo dal quale salì alla fama, nel IV secolo a.C., l’apologo di Menenio Agrippa. I gruppi delhanno ideato la manizione – conferenze, occasioni musicali, presentazioni di libri, mostre – come “incontro” popolare, tra le 9,30 e le 22,30, per vivere ...

repubblica : Boldrini cacciata dalla manifestazione per l'aborto: 'Vada via, non ci rappresenta'. La risposta: 'E allora fatevi… - ilfoglio_it : Ennesimo incidente mortale a Roma su Via Nomentana. Il Partito democratico però invece di occuparsi di mettere in s… - ilfoglio_it : Al nord i leghisti pensano alla via giudiziaria per cacciare Salvini, a Roma resta ancora segretario e convoca i su… - Think_movies : Teatro dell’Opera di Roma: al via i nuovi abbonamenti alla Stagione 2022/2023 - AgordinoMeteo : Cencenighe * Via Roma * Ore: 11:00 AM Temp: 12.2oC Umidità: 88 pct % -