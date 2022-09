“Aiutateci | sta venendo giù la montagna” Bomba d’acqua nella provincia italiana | panico

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 settembre 2022)a Formia,fa esondare il Rio Fresco. Il terrore dei cittadini nel vedere l’acqua prendersi tutto: strade, case, auto. Urla e lacrime, ma sembra semplicemente di tornare indietro e guardare quello che è successo nelle Marche solo poche settimane fa. Un maltempo che ha creato non pochi problemi lungo la costa Pontina e nell’entroterra. Un acquazzone che ha creato molti disagi, paura tra la popolazione, danni e problemi alla viabilità. Non solo, a due passi da lì, una tromba d’aria ha colpito, nel pomeriggio, la costa tra Sabaudia e Terracina, scoperchiando tetti e provocando disagi alla viabilità, per la chiusura della via Migliara 56, snodo per il traffico della zona. Anche qui paura e disagi per la popolazione, a causa di molti allagamenti, con decine di interventi da parte del Vigili del fuoco. Il vento ha ...