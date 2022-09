(Di venerdì 30 settembre 2022) Sabato 8 ottobre. La prima edizione della camminata in Città Alta: appuntamento alle 19.30 per una serata tra colori, generosità e movimento. Vescovi: «Dopo il Covid rimo l’associazione».

Aido lancia la «Fluo Walk»: «Festa all'insegna del dono» Sabato 8 ottobre. La prima edizione della camminata in Città Alta: appuntamento alle 19.30 per una serata tra colori, generosità e movimento. Vescovi: «Dopo il Covid rilanciamo l'associazione». Con la ...