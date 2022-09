Afghanistan, attacco kamikaze a scuola: 32 morti e 40 feriti (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ di 32 morti e 40 feriti il bilancio di un’esplosione avvenuta in una scuola situata in una zona a maggioranza sciita di Kabul. Lo ha riferito una fonte del governo afghano ad Al-Jazeera, precisando che si è trattato di un attentato kamikaze. Secondo alcuni media locali, la scuola colpita è frequentata da studenti di etnia hazara. La polizia della capitale afghana ha spiegato che l’esplosione è avvenuta nell’istituto di istruzione ‘Kaaj’ situato nella zona occidentale di Dashte Barchi. Dirigenti dell’istituto, citati dalla Bbc, hanno dichiarato che al momento dell’esplosione gli studenti stavano svolgendo un esame. L’emittente britannica ha confermato che l’area colpita è abitata soprattutto dagli hazara. L’attentato non è stato ancora rivendicato. L'articolo proviene da Sbircia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ di 32e 40il bilancio di un’esplosione avvenuta in unasituata in una zona a maggioranza sciita di Kabul. Lo ha riferito una fonte del governo afghano ad Al-Jazeera, precisando che si è trattato di un attentato. Secondo alcuni media locali, lacolpita è frequentata da studenti di etnia hazara. La polizia della capitale afghana ha spiegato che l’esplosione è avvenuta nell’istituto di istruzione ‘Kaaj’ situato nella zona occidentale di Dashte Barchi. Dirigenti dell’istituto, citati dalla Bbc, hanno dichiarato che al momento dell’esplosione gli studenti stavano svolgendo un esame. L’emittente britannica ha confermato che l’area colpita è abitata soprattutto dagli hazara. L’attentato non è stato ancora rivendicato. L'articolo proviene da Sbircia ...

