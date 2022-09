ledicoladelsud : Afghanistan, attacco kamikaze a scuola: 20 morti e 35 feriti - MarinaSereni : RT @ROBZIK: #Afghanistan: attacco suicida a una scuola di #Kabul. È strage di studenti. Primo bilancio: 19 morti e 27 feriti. - andrea_falivene : RT @ROBZIK: #Afghanistan: attacco suicida a una scuola di #Kabul. È strage di studenti. Primo bilancio: 19 morti e 27 feriti. - Fangirl71423651 : RT @ROBZIK: #Afghanistan: attacco suicida a una scuola di #Kabul. È strage di studenti. Primo bilancio: 19 morti e 27 feriti. - la_kuzzo : RT @ROBZIK: #Afghanistan: attacco suicida a una scuola di #Kabul. È strage di studenti. Primo bilancio: 19 morti e 27 feriti. -

Afghanistan, attacco kamikaze a scuola: 20 morti e 35 feriti Kabul, 30 set. (Adnkronos) – E' di almeno 20 morti e 35 feriti il bilancio di un'esplosione avvenuta in una scuola situata in una zona a maggioranza sciita di Kabul. Lo ha riferito una fonte del gover ...Secondo un nuovo rapporto, i circa 15-20 mila cristiani rimasti in Afghanistan dopo la presa di potere dei talebani "subiscono torture e persecuzioni sistematiche sia da parte del governo che dei loro ...