Afghanistan, attacco kamikaze a scuola: 20 morti e 35 feriti (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ di almeno 20 morti e 35 feriti il bilancio di un’esplosione avvenuta in una scuola situata in una zona a maggioranza sciita di Kabul. Lo ha riferito una fonte del governo afghano ad Al-Jazeera, precisando che si è trattato di un attentato kamikaze. Secondo alcuni media locali, la scuola colpita è frequentata da studenti di etnia hazara. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ di almeno 20e 35il bilancio di un’esplosione avvenuta in unasituata in una zona a maggioranza sciita di Kabul. Lo ha riferito una fonte del governo afghano ad Al-Jazeera, precisando che si è trattato di un attentato. Secondo alcuni media locali, lacolpita è frequentata da studenti di etnia hazara. L'articolo proviene da Italia Sera.

AMIStaDeS_2017 : #Afghanistan #BREAKING- Attentato suicida in una scuola a #Kabul: almeno 30 morti e diversi feriti. L'attacco in un… - Nonnadinano : RT @putino: In Afghanistan un attacco suicida contro una scuola causa almeno 19 morti. - telodogratis : Afghanistan, attacco kamikaze a scuola: 32 morti e 40 feriti - TgLa7 : E' di almeno 32 morti e 40 feriti il bilancio, ancora provvisorio, di un attacco terroristico nel centro educativo… - Giacinto_Bruno : RT @Adnkronos: E' di almeno 20 morti e 35 feriti il bilancio di un attacco kamikaze a una scuola situata in una zona a maggioranza sciita d… -