Afghanistan | attacco kamikaze a scuola | 20 morti e 35 feriti

(Di venerdì 30 settembre 2022) E' di almeno 20e 35il bilancio di un'esplosione avvenuta in unasituata in una zona a maggioranza sciita di Kabul. Lo ha riferito una fonte del governo afghano ad Al - Jazeera, ...

D_Gianolla : RT @ROBZIK: #Afghanistan: attacco suicida a una scuola di #Kabul. È strage di studenti. Primo bilancio: 19 morti e 27 feriti. - angiuoniluigi : RT @fanpage: Attacco suicida oggi a Kabul, in Afghanistan, dove un’esplosione si è verificata nel centro educativo Kaj: il bilancio provvis… - TgLa7 : #Afghanistan, è di almeno 32 morti e 40 feriti il bilancio di un attacco terroristico nel centro educativo 'Kaj' a… - filotesa : RT @ROBZIK: #Afghanistan: attacco suicida a una scuola di #Kabul. È strage di studenti. Primo bilancio: 19 morti e 27 feriti. - fanpage : Attacco suicida oggi a Kabul, in Afghanistan, dove un’esplosione si è verificata nel centro educativo Kaj: il bilan… -

... teatro di alcuni degli attacchi più mortali in. "Un centro educativo chiamato 'Kaj'... "Le squadre di sicurezza hanno raggiunto il sito, la natura dell'e i dettagli delle vittime ...E' di almeno 20 morti e 35 feriti il bilancio di un'esplosione avvenuta in una scuola situata in una zona a maggioranza sciita di Kabul. Lo ha riferito una fonte del governo afghano ad Al - Jazeera, ...Attacco suicida oggi a Kabul, in Afghanistan, dove un’esplosione si è verificata nel centro educativo Kaj: il bilancio provvisorio è di 19 ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...