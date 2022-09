Adriana Volpe torna al Grande Fratello VIP 2022 per lanciare frecciatine alle opinioniste: ecco come (Di venerdì 30 settembre 2022) La presenza a sorpresa di Adriana Volpe nel corso della quarta puntata di Grande Fratello VIP 2022 è stata la ciliegina sulla torta di un lungo appuntamento tutto dedicato a polemiche, attacchi ed affronti di vario tipo fra protagonisti dello show. Nella puntata del 29 settembre 2022, infatti, i concorrenti della casa si sono schierati quasi tutti contro Marco Bellavia (reo di piangere di notte dallo sconforto, cosa che turberebbe addirittura il sonno di alcuni); è stata messa alla berlina la giovane Giaele che deve combattere col pregiudizio di chi le dice che ha sposato un uomo molto benestante solo per i suoi averi e non per amore; c’è stato persino l’ennesimo capitolo della lite “wireless” fra Elettra e Ginevra Lamborghini. Ma, come dicevamo in apertura, anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) La presenza a sorpresa dinel corso della quarta puntata diVIPè stata la ciliegina sulla torta di un lungo appuntamento tutto dedicato a polemiche, attacchi ed affronti di vario tipo fra protagonisti dello show. Nella puntata del 29 settembre, infatti, i concorrenti della casa si sono schierati quasi tutti contro Marco Bellavia (reo di piangere di notte dallo sconforto, cosa che turberebbe addirittura il sonno di alcuni); è stata messa alla berlina la giovane Giaele che deve combattere col pregiudizio di chi le dice che ha sposato un uomo molto benestante solo per i suoi averi e non per amore; c’è stato persino l’ennesimo capitolo della lite “wireless” fra Elettra e Ginevra Lamborghini. Ma,dicevamo in apertura, anche ...

MarioManca : Riemettete Adriana Volpe al posto di Orietta Berti. #gfvip - giooiai : RT @Quellaetero: Adriana Volpe è stupenda come donna e come persona?? #gfvip - VincenzoDellaR7 : #GFVIP puntata ottima per ingresso Adriana volpe - Luca190499 : RT @trashbiccis: ODDIO ADRIANA VOLPE CI MANCHI TANTO #GFVIP - simonabastiani : Marco Bellavia (votato da quasi tutti i concorrenti) chiede aiuto per le sue problematiche. E' scontro tra Sonia e… -