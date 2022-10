Adriana Volpe star della quarta puntata del Grande Fratello Vip (Di venerdì 30 settembre 2022) Adriana Volpe è tornata da autentica regina sia nella casa che nello studio del Grande Fratello Vip. La sua presenza nella quarta puntata del GF Vip 7 era stata annunciata in pompa magna nelle ore precedenti dai più importanti siti d’informazione, dando subito l’idea di quanto atteso fosse il suo ritorno nel reality. All’inizio è entrata nella casa per fare una sorpresa all’amico Giovanni Ciacci, il quale per tutta la durata dell’incontro non è riuscito a trattenere la sua Grande commozione. Dopo aver salutato gli altri concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha fatto il suo spettacolare ingresso in studio accolta dall’ovazione del pubblico. In tanti ... Leggi su diredonna (Di venerdì 30 settembre 2022)è tornata da autentica regina sia nella casa che nello studio delVip. La sua presenza nelladel GF Vip 7 era stata annunciata in pompa magna nelle ore precedenti dai più importanti siti d’informazione, dando subito l’idea di quanto atteso fosse il suo ritorno nel reality. All’inizio è entrata nella casa per fare una sorpresa all’amico Giovanni Ciacci, il quale per tutta la durata dell’incontro non è riuscito a trattenere la suacommozione. Dopo aver salutato gli altri concorrentisettima edizione delVip,ha fatto il suo spettacolare ingresso in studio accolta dall’ovazione del pubblico. In tanti ...

GiuliaAbbatant3 : Le donne della tV CHE FANNO INFORMAZIONE dove sono: MARA VENIER SILVIA TOFFANIN STEFANIA ORLANDO ADRIANA VOLPE BARB… - FeliciaVondran : @Magmamemoria1 Le opinionisti imbarazzanti. L'unica che lo sta facendo è la Salemi, e non è nemmeno il suo ruolo. A… - CaterinaPedre11 : #grandefratello Ciacci è come Adriana Volpe ecco perché sono così amici, 2 serpi - ilascary : @vitaindiretta @albmatano @AdrianaVolpeTV @MonicaLeofreddi Che bello aver rivisto di nuovo Adriana Volpe! - angeliquepoison : #GFvip Grande Fratello VIP - Il regalo di Adriana Volpe per Sonia Bruganelli -