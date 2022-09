Accordo sul gas | l’Unione Europea fa un parziale passo indietro

(Di venerdì 30 settembre 2022) Questa mattina il Consiglio Europeo ha comunicato di aver raggiunto unsulla questione del gas importato dalla Russia, ormai molto limitato, e sulla questione elettricità. “I Ministri hanno raggiunto unpolitico sulle misure per limitare gli alti prezzi dell’elettricità: riduzione obbligatoria della domanda di elettricità, massimale sui ricavi di mercato dei produttori di elettricità inframarginali” recita un tweet apparso sui social UE. La Commissioneha proposto un tetto limitato al gas importato dalla Russia ed è orientata ad imporre un limite al presso del gas nella formazione di quello dell’elettricità ma non ha trovato luce verde la proposta italiana di fissare un prezzo massimo a tutte le importazioni. Segui ZON.IT su Google News.

