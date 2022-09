Aborto, parla la ragazza che ha contestato Boldrini: “Non ci rappresenta, il Pd ha governato a braccetto con il centrodestra” (Di venerdì 30 settembre 2022) “Non ci rappresenta. Era lì per il Pd che ha governato a braccetto con il centrodestra sotto il governo Draghi”. Così la studentessa romana protagonista del confronto con Laura Boldrini ha spiegato la scelta di contestare l’ex presidente della Camera durante una manifestazione per i diritti delle donne. “Non saremo mai uguali, né mai unite”, ha detto l’attivista 17enne in un’intervista a La Repubblica, dopo che il video dello scambio è diventato virale sui social nelle ultime ore. “A Boldrini abbiamo chiesto della mancata applicazione della legge 405 del 1975 sull’istituzione dei consultori e della contraccezione gratuita possibile solo in poche Regioni. Non sapeva cosa fosse”, ha detto la giovane liceale, membro del collettivo Osa, opposizione studentesca d’alternativa, e ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 settembre 2022) “Non ci. Era lì per il Pd che hacon ilsotto il governo Draghi”. Così la studentessa romana protagonista del confronto con Lauraha spiegato la scelta di contestare l’ex presidente della Camera durante una manifestazione per i diritti delle donne. “Non saremo mai uguali, né mai unite”, ha detto l’attivista 17enne in un’intervista a La Repubblica, dopo che il video dello scambio è diventato virale sui social nelle ultime ore. “Aabbiamo chiesto della mancata applicazione della legge 405 del 1975 sull’istituzione dei consultori e della contraccezione gratuita possibile solo in poche Regioni. Non sapeva cosa fosse”, ha detto la giovane liceale, membro del collettivo Osa, opposizione studentesca d’alternativa, e ...

