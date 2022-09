Aborto, Bonaccini annuncia: «Ru486 nei consultori». Adinolfi lo asfalta: «Sbagli tutto» (Di venerdì 30 settembre 2022) Passa per un acronimo dal sapore vagamente sovietico – Ru486 – la battaglia congressuale del Pd. Vi chiederete che cosa c’entri la pillola abortiva con le ambasce in cui versa il maggior partito della sinistra. Semplice: la base ha deciso di cavalcare quel tema e la nomenclatura dem è costretta ad accodarsi. O finisce come Laura Boldrini, ferocemente contestata da un gruppo di attiviste scese in piazza in occasione della giornata mondiale all’Aborto (non è uno scherzo, esiste davvero). E così ora tocca a Stefano Bonaccini, il governatore emiliano, tra i più accreditati per la successione a Letta dimostrare la sua dedizione alla causa. Bonaccini: «A partire dalla prossima settimana» Detto fatto: oggi ha annunciato che dalla prossima settimana, nella sua regione, la Ru486 «sarà ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) Passa per un acronimo dal sapore vagamente sovietico –– la battaglia congressuale del Pd. Vi chiederete che cosa c’entri la pillola abortiva con le ambasce in cui versa il maggior partito della sinistra. Semplice: la base ha deciso di cavalcare quel tema e la nomenclatura dem è costretta ad accodarsi. O finisce come Laura Boldrini, ferocemente contestata da un gruppo di attiviste scese in piazza in occasione della giornata mondiale all’(non è uno scherzo, esiste davvero). E così ora tocca a Stefano, il governatore emiliano, tra i più accreditati per la successione a Letta dimostrare la sua dedizione alla causa.: «A partire dalla prossima settimana» Detto fatto: oggi hato che dalla prossima settimana, nella sua regione, la«sarà ...

Agenzia_Ansa : La pillola abortiva Ru486 sarà distribuita nei consultori in Emilia-Romagna #ANSA - SecolodItalia1 : Aborto, Bonaccini annuncia: «Ru486 nei consultori». Adinolfi lo asfalta: «Sbagli tutto» - SPanicali : RT @fa39893147: @sbonaccini Dimentica Bonaccini e che piena attuazione della 194 è eliminare le cause che determinano l'aborto e proporre a… - CAN0PUS : RT @Agenzia_Ansa: La pillola abortiva Ru486 sarà distribuita nei consultori in Emilia-Romagna #ANSA - assaloni : RT @fa39893147: @sbonaccini Dimentica Bonaccini e che piena attuazione della 194 è eliminare le cause che determinano l'aborto e proporre a… -