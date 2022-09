Aborto, Bonaccini a La7: “La pillola Ru486 verrà distribuita nei consultori dell’Emilia-Romagna dalla prossima settimana” (Di venerdì 30 settembre 2022) La pillola abortiva Ru486 “verrà distribuita in Emilia-Romagna dalla prossima settimana”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ospite di Otto e Mezzo su La7, riferendosi alla distribuzione nei consultori della regione. La pillola abortiva Ru486 – diversa dalla pillola “del giorno dopo” – si può al momento prendere solo in strutture sanitarie: in Emilia-Romagna in day hospital dal 2005 e da fine 2021 in ospedale anche in regime ambulatoriale. “Si parte da Parma, poi Modena, Bologna – ha continuato – Ci sono regioni che ho l’impressione che non vogliano proprio farlo”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Laabortivain Emilia-”. Lo ha detto Stefano, presidente, ospite di Otto e Mezzo su La7, riferendosi alla distribuzione neidella regione. Laabortiva– diversa“del giorno dopo” – si può al momento prendere solo in strutture sanitarie: in Emilia-in day hospital dal 2005 e da fine 2021 in ospedale anche in regime ambulatoriale. “Si parte da Parma, poi Modena, Bologna – ha continuato – Ci sono regioni che ho l’impressione che non vogliano proprio farlo”. ...

