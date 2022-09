A Mosca oggi è il giorno dell'annessione dei territori ucraini occupati. Quarta falla nei gasdotti del Mar Baltico (Di venerdì 30 settembre 2022) - Alle 14 di oggi Putin annuncerà l'annessione, dopo i referendum farsa. Dalla Farnesina si invitano gli italiani a lasciare la ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 settembre 2022) - Alle 14 diPutin annuncerà l', dopo i referendum farsa. Dalla Farnesina si invitano gli italiani a lasciare la ...

LaVeritaWeb : Era chiaro dall’inizio che mettere lo zar all’angolo avrebbe comportato rischi enormi. Eppure chi si dedicava più a… - GiovaQuez : Ancora arresti in Russia per le manifestazioni di protesta contro la mobilitazione decisa da Putin. Nuove proteste… - ilfoglio_it : Mosca dice tre verità: è una guerra, è una guerra difficile, è una guerra contro l’occidente. La quarta verità è il… - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Il Consiglio di sicurezza dell'Onu voterà oggi una risoluzione di condanna dei 'referendum' di annessione di diverse regi… - fra_f1 : RT @ilpost: Dopo i risultati del referendum farsa, Putin ha firmato decreti preparatori e terrà oggi un grande discorso a Mosca per ufficia… -