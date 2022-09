5 motivi per cui in vacanza dovresti spegnere il telefono (e “accendere” qualcos’altro) (Di venerdì 30 settembre 2022) A ben pensarci, il cellulare non serve sempre. Ecco 5 motivi per cui dovresti spegnere il telefono in vacanza. Zygmunt Bauman, sociologo polacco, parla della nostra epoca come di una società liquida dove tutto passa senza fermarsi veramente nella nostra mente e nel nostro cuore. E così anche i viaggi che, troppo spesso, condividiamo e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 30 settembre 2022) A ben pensarci, il cellulare non serve sempre. Ecco 5per cuiilin. Zygmunt Bauman, sociologo polacco, parla della nostra epoca come di una società liquida dove tutto passa senza fermarsi veramente nella nostra mente e nel nostro cuore. E così anche i viaggi che, troppo spesso, condividiamo e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TgLa7 : #Finlandia conferma, da mezzanotte stop a ingresso per russi. Si entra solo per pochi dimostrati motivi - mengonimarco : Cosa può essere lo sport? Passione, amicizia, rivalità, eternità. Oggi abbiamo vissuto tutto questo in un abbraccio… - enpaonlus : Carne di coniglio: in Italia si mangia sempre meno. Effetto della sempre maggiore diffusione dei conigli quali anim… - samucapi64 : @formulagiaestro Germania 2018 mi ha fatto male per tantissimi motivi anche al di fuori del ritiro di seb... è stat… - beinglumana : I collant rotti manco facendoli salire uno dei motivi per cui finirò all’inferno -