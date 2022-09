Zaia candida Venezia a sede dell’Autority europea antiriciclaggio (Di giovedì 29 settembre 2022) Venezia – Il Presidente della Regione, Luca Zaia, con una lettera formale inviata al Governo, ha candidato il Veneto, con la città di Venezia, ad ospitare la sede della nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e il contrasto al finanziamento al terrorismo (AMLA – Autority for anti moneylaudering and countering the financing of terrorism). “Ciò – scrive il Governatore – in quanto la Regione del Veneto è sempre stata in prima linea nella promozione della legalità e sicurezza dei cittadini, in un contesto di tutela dell’ordine sociale”. “Tale Autority – prosegue la lettera – fungerà da centrale di coordinamento delle Autorità nazionali e sarà diretta a garantire l’applicazione corretta, coerente e uniforme della disciplina comunitaria in materia, rappresentando motivo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 settembre 2022)– Il Presidente della Regione, Luca, con una lettera formale inviata al Governo, hato il Veneto, con la città di, ad ospitare ladella nuova Autoritàper la lotta al riciclaggio di denaro e il contrasto al finanziamento al terrorismo (AMLA – Autority for anti moneylaudering and countering the financing of terrorism). “Ciò – scrive il Governatore – in quanto la Regione del Veneto è sempre stata in prima linea nella promozione della legalità e sicurezza dei cittadini, in un contesto di tutela dell’ordine sociale”. “Tale Autority – prosegue la lettera – fungerà da centrale di coordinamento delle Autorità nazionali e sarà diretta a garantire l’applicazione corretta, coerente e uniforme della disciplina comunitaria in materia, rappresentando motivo ...

