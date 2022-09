X Factor 2022: le anticipazioni della terza puntata del 29 settembre (Di giovedì 29 settembre 2022) Torna X Factor con la terza puntata della nuova edizione in onda questa sera, 29 settembre 2022, alle ore 21.15. Tante le novità a cominciare dalla giuria e dalla conduttrice. Al tavolo dei giudici troviamo Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, mentre la conduttrice è Francesca Michielin. “Aspettavo questo momento, ho sempre vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma. Appena il terreno è stato propizio, non ho esitato”, ha raccontato Fedez. “Provo un’emozione fortissima, mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo, sono passati dieci anni ma il palco di X Factor ti fa sempre venire i brividi”, ha raccontato Michielin. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 29 ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) Torna Xcon lanuova edizione in onda questa sera, 29, alle ore 21.15. Tante le novità a cominciare dalla giuria e dalla conduttrice. Al tavolo dei giudici troviamo Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, mentre la conduttrice è Francesca Michielin. “Aspettavo questo momento, ho sempre vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma. Appena il terreno è stato propizio, non ho esitato”, ha raccontato Fedez. “Provo un’emozione fortissima, mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo, sono passati dieci anni ma il palco di Xti fa sempre venire i brividi”, ha raccontato Michielin. Ma vediamo insieme ledi oggi, 29 ...

La7tv : #tagada Il sindaco di Bari Antonio Decaro sul congresso del #PD: 'Si fa sui temi, non sui nomi altrimenti è X-Facto… - fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: X Factor 16 (#XF2022) – Puntata del 29/09/2022 – Con Francesca Michielin su Sky Uno. - UnDueTreBlog : X Factor 16 (#XF2022) – Puntata del 29/09/2022 – Con Francesca Michielin su Sky Uno. - Gaia_Mai_ : Non Marco Castelluzzo direttamente da Amici 2012 che vuole apportare il futurismo al ruock a x factor 2022 - RadioDueLaghi : Uno dei nomi più discussi, anche dopo la trasmissione in chiaro della seconda puntata di X Factor 2022, è quello di… -