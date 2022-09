X Factor 2022, anticipazioni 29 settembre: le audizioni, orario e dove vedere la replica (in tv e streaming) (Di giovedì 29 settembre 2022) La nuova stagione di X Factor non smette di regalare sorprese e colpi di scena. Ma cosa vedremo nella puntata che andrà in onda questa sera? Ricordiamo che è possibile guardare la trasmissione a partire dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, inoltre è sempre disponibile sia on demand sia su Sky go. Leggi anche: replica X Factor 2022, stasera la seconda puntata su TV8: orario e anticipazioni X Factor 2022: le anticipazioni di questa sera Nella puntata che andrà in onda questa sera finalmente scopriremo quali saranno gli ultimi concorrenti che saliranno sull’ambito palco, pronti ad intraprendere quest’emozionante avventura! Se da un lato ci sono i nuovi concorrenti, dall’altro, non dobbiamo dimenticare la presenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022) La nuova stagione di Xnon smette di regalare sorprese e colpi di scena. Ma cosa vedremo nella puntata che andrà in onda questa sera? Ricordiamo che è possibile guardare la trasmissione a partire dalle 21.15 su Sky Uno e insu Now, inoltre è sempre disponibile sia on demand sia su Sky go. Leggi anche:, stasera la seconda puntata su TV8:: ledi questa sera Nella puntata che andrà in onda questa sera finalmente scopriremo quali saranno gli ultimi concorrenti che saliranno sull’ambito palco, pronti ad intraprendere quest’emozionante avventura! Se da un lato ci sono i nuovi concorrenti, dall’altro, non dobbiamo dimenticare la presenza ...

