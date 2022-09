Women’s Champions League 2022/2023: la Roma si qualifica ai gironi, affondato 4-1 lo Sparta Praga (Di giovedì 29 settembre 2022) La Roma domina allo Stadio Tre Fontane contro lo Sparta Praga, termina 3-1 il match valido per il ritorno del turno di qualificazione alla Women’s Champions League 2022/2023. Sono infatti le giallorosse a conquistare l’accesso ai gironi della competizione. Una prima frazione dominata in gran parte dalla formazione giallorossa. Dopo una prima rete annullata per fuorigioco, e una doppia occasione mancata, è arrivato invece il gol del vantaggio da parte delle granata. A firmare la rete al 25esimo è stata Bertholdova, arrivando bene su un pallone battuto da calcio d’angolo. Il pareggio arriva dieci minuti più tardi, insaccato nuovamente da corner, Wenninger la marcatrice per le Romane. I ritmi si ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Ladomina allo Stadio Tre Fontane contro lo, termina 3-1 il match valido per il ritorno del turno dizione alla. Sono infatti le giallorosse a conquistare l’accesso aidella competizione. Una prima frazione dominata in gran parte dalla formazione giallorossa. Dopo una prima rete annullata per fuorigioco, e una doppia occasione mancata, è arrivato invece il gol del vantaggio da parte delle granata. A firmare la rete al 25esimo è stata Bertholdova, arrivando bene su un pallone battuto da calcio d’angolo. Il pareggio arriva dieci minuti più tardi, insaccato nuovamente da corner, Wenninger la marcatrice per lene. I ritmi si ...

