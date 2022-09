VOLLEY, MONDIALI: ITALIA-KENYA, MEGLIO NON DISTRARSI TROPPO (Di giovedì 29 settembre 2022) Ci sarebbe da riscattare una vittoria che, risultato a parte, non ha lasciato affatto buone sensazioni. Ci sarebbe anche da mettere in moto qualche elemento della rotazione sin qui rimasto un po’ più a guardare, che però in un mondiale lungo e tortuoso tornerebbe assai utile, e pertanto è ben che si faccia trovare pronto alla bisogna. Ci sarebbe da fare un passo avanti e dissipare le nubi che un po’ minacciose si sono stagliate sulle azzurre di Davide Mazzanti dopo la non trascendentale prestazione offerta contro il Belgio, sfangata grazie (soprattutto) a un paio di giocate decisive di Anna Danesi in due momenti chiave della partita, buone per rispedire al mittenti i propositi bellicosi delle belghe (che avrebbero potuto scappare sul 2-0, e allora si che sarebbero stati dolori). Insomma, c’è molto da chiedere ad una (altrimenti) insignificante sfida col KENYA, che ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 29 settembre 2022) Ci sarebbe da riscattare una vittoria che, risultato a parte, non ha lasciato affatto buone sensazioni. Ci sarebbe anche da mettere in moto qualche elemento della rotazione sin qui rimasto un po’ più a guardare, che però in un mondiale lungo e tortuoso tornerebbe assai utile, e pertanto è ben che si faccia trovare pronto alla bisogna. Ci sarebbe da fare un passo avanti e dissipare le nubi che un po’ minacciose si sono stagliate sulle azzurre di Davide Mazzanti dopo la non trascendentale prestazione offerta contro il Belgio, sfangata grazie (soprattutto) a un paio di giocate decisive di Anna Danesi in due momenti chiave della partita, buone per rispedire al mittenti i propositi bellicosi delle belghe (che avrebbero potuto scappare sul 2-0, e allora si che sarebbero stati dolori). Insomma, c’è molto da chiedere ad una (altrimenti) insignificante sfida col, che ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali F., l'#Italia batte 3-1 il #Belgio 21-25, 30-28, 29-27, 25-9 #SkySport #SkyVolley… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, l'#Italia vince contro #PortoRico Le azzurre si impongono in tre set #SkySport… - karda70 : RT @SkySport: #Volley, alle 18 c'è #ItaliaKenya su #SkySport Uno e in streaming su #Now: la guida tv - SkySport : #Volley, alle 18 c'è #ItaliaKenya su #SkySport Uno e in streaming su #Now: la guida tv - zazoomblog : Volley Mondiali femminili 2022: tutti i live e le dirette delle partite - #Volley #Mondiali #femminili #2022: -